Україна ініціювала переговори з партнерами в Чорноморському регіоні. Зеленський пояснив навіщо
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ініціювала переговори з партнерами в Чорноморському регіоні. Він пояснив, навіщо це Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на спільному з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифінгу.
"Україна ініціювала переговорний процес з партнерами в Чорноморському регіоні задля підвищення заходів довіри, збільшення кількості навчань та заходів підготовки", - заявив він.
Він сподівається, що ця ініціатива знайде відгук у партнерів.
"Стабільність Чорноморського регіону - це наш спільний інтерес", - заявив Зеленський.