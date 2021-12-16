ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна ініціювала переговори з партнерами в Чорноморському регіоні. Зеленський пояснив навіщо

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 12:17
Україна ініціювала переговори з партнерами в Чорноморському регіоні. Зеленський пояснив навіщо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ініціювала переговори з партнерами в Чорноморському регіоні. Він пояснив, навіщо це Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на спільному з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифінгу.

"Україна ініціювала переговорний процес з партнерами в Чорноморському регіоні задля підвищення заходів довіри, збільшення кількості навчань та заходів підготовки", - заявив він.

Він сподівається, що ця ініціатива знайде відгук у партнерів.

"Стабільність Чорноморського регіону - це наш спільний інтерес", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Румунії назвав ситуацію в Україні і Чорному морі тривожною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Чорне море
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається