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Украина и Индонезия договорились начать безвизовый режим, - Зеленский

Фото: Украина и Индонезия договорились начать безвизовый режим (скрин с видео)
Автор: Евгений Прокопенко

Между Украиной и Индонезией могут установить безвизовый режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Индонезии Джоко Відодо.

"Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость. Это важно для нашего народа, экономики, образования", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 29 июня, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Индонезии Джоко Видодо.

В рамках рабочего визита в Украину Видодо уже посетил уничтоженный оккупантами Ирпень.

Ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Киев и Москву. Он намерен попросить Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня в Украине.

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Владимир Зеленский