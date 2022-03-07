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Цены на газ в Европе поднялись до рекордных 3000 долларов

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Понедельник 07 марта 2022 10:05
Цены на газ в Европе поднялись до рекордных 3000 долларов Фото: газ в Европе подорожал до 3000 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, выросла до 3000 долларов за тысячу кубометров. Газ дорожает, поскольку США и ЕС обсуждают возможности эмбарго на российские энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Напомним, цены на нефть выросли более чем на 9% в понедельник, 7 марта, достигнув самого высокого уровня с 2008 года. В первые несколько минут торгов в понедельник оба эталона подскочили до самого высокого уровня с июля 2008 года: Brent - 139,13 доллара, а WTI - 130,50 доллара.

Как сообщало РБК-Украина, эскалация войны России в Украине привела к резкому росту цен на сырьевые товары и энергоносители. Кроме того, война ударила по единой европейской валюте и ее фондовым рынкам.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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