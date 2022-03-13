Украина имеет достаточно запасов продовольствия, - Минагрополитики

По состоянию на сейчас Украина имеет достаточно запасов продовольственной продукции для потребления. Некоторых товаров хватит на годы.

"Украина производит продукции в 5 раз больше, чем ее внутреннее потребление. По состоянию на сейчас мы имеем достаточно резервов продукции для нашего потребления. Например, пшеница. Украина за год потребляет 8 млн тонн. Сейчас мы имеем около 6 млн тонн. А летом уже будем иметь урожай озимой. По кукурузе мы имеем двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн тонн, а 15 млн тонн. Подсолнечного масла мы имеем еще на 5 лет. Сахар - полтора года запаса", - отметил он.

Высоцкий добавил, даже если производство остановится, "сейчас мы имеем все необходимое в довольно большом запасе, так как мы экспортеры, а экспорт остановился".

По его словам, посевная-2022 имеет несколько составляющих, но самое главное - подготовка, а именно закупка основных средств производства: минеральных удобрений, семенного материала, средств защиты растений, топлива.

"Минеральные удобрения уже закуплены на 80%. Этого достаточно для того, чтобы получить урожайность выше среднего уровня. Семена на 75% уже в Украине. Средства защиты имеются на 55%. У нас еще есть время решить эти небольшие недостачи до мая-июня. Топливо планируем получать путем налаживания транспортировки, изменения направлений", - добавил он.

По его словам, посевная 2022 года - самая сложная за всю историю независимой Украины. Она начнется позже, учитывая затяжную зиму. Ожидаем, что начнется старт в южных регионах примерно через неделю. Масштабно по Украине - после 10 апреля.

Неделю назад в правительстве анонсировали решение. "В достаточно простой форме онлайн каждый агропроизводитель может подать в министерство фактическое состояние подготовки к посевной и указать потребности, которые у него есть. Мы помогаем связаться с поставщиком соответствующих ресурсов, которые помогут. Мы должны посеять 15 млн га, на 3 млн га производители уже зарегистрировались", - сообщил он.