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Україна має достатньо запасів продовольства, - Минагрополітики

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Україна, Неділя 13 березня 2022 09:49
Україна має достатньо запасів продовольства, - Минагрополітики Фото: Україна має достатньо запасів продовольства (facebook.com/mapfu2021)
Автор: Олександр Білоус

Станом на зараз Україна має достатньо запасів продовольчої продукції для споживання. Деяких товарів вистачить на роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на зараз ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор - півтора року запасу", - зазначив він.

Висоцький додав, навіть якщо виробництво зупиниться, "зараз ми маємо все необхідне в досить великому запасі, оскільки ми експортери, а експорт зупинився".

За його словами, посівна-2022 має кілька складових, але найголовніша - підготовка, а саме закупівля основних засобів виробництва: мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, палива.

"Мінеральні добрива вже закуплені на 80%. Цього достатньо для того, щоб отримати врожайність вище середнього рівня. Насіння на 75% уже в Україні. Засоби захисту наявні на 55%. Ми маємо ще час вирішити ці невеликі нестачі до травня-червня. Паливо плануємо отримувати шляхом налагодження транспортування, зміни напрямків", - додав він.

За його словами, посівна 2022 року - найскладніша за всю історію незалежної України. Вона розпочнеться пізніше, враховуючи затяжну зиму. Очікуємо, що почнеться старт в південних регіонах приблизно через тиждень. Масштабно по Україні - після 10 квітня.

Тиждень тому в уряді анонсували рішення. "В досить простій формі онлайн кожний агровиробник може подати до міністерства фактичний стан підготовки до посівної і зазначити потреби, які в нього є. Ми допомагаємо зв’язатися з постачальником відповідних ресурсів, які допоможуть. Ми маємо посіяти 15 млн га, на 3 млн га виробники вже зареєструвалися", - повідомив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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