UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина имеет все возможности стать экспортером электроэнергии, - Галущенко

Автор: РБК-Украина

У Украины есть все возможности стать экспортером электроэнергии. Министерство энергетики активно работает над стимулами для развития этих направлений.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

По его словам, чтобы достичь такой цели, Украина должна развивать собственные мощности.

"Это касается не только достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и развития генерации на основе ВИЭ, высокоманевровой генерации и систем накопления энергии. Министерство активно работает над стимулами для развития этих направлений. Это отвечает и потребностям Украины, и нашим международным климатическим обязательствам", - написал Галущекно.

Напомним, 15 февраля, Хмельницкая АЭС подключила к энергосети второй блок после завершения ремонта.

Как писало РБК-Украина, Галущенко приветствовал решение о запрете импорта электроэнергии в Украину со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Он подчеркнул, что этот шаг нужно было бы сделать в любом случае для интеграции с энергосистемой Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Герман ГалущенкоЭлектроэнергия