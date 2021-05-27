Украина имеет все возможности стать экспортером электроэнергии, - Галущенко

У Украины есть все возможности стать экспортером электроэнергии. Министерство энергетики активно работает над стимулами для развития этих направлений.
По его словам, чтобы достичь такой цели, Украина должна развивать собственные мощности.
"Это касается не только достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и развития генерации на основе ВИЭ, высокоманевровой генерации и систем накопления энергии. Министерство активно работает над стимулами для развития этих направлений. Это отвечает и потребностям Украины, и нашим международным климатическим обязательствам", - написал Галущекно.
Напомним, 15 февраля, Хмельницкая АЭС подключила к энергосети второй блок после завершения ремонта.
Как писало РБК-Украина, Галущенко приветствовал решение о запрете импорта электроэнергии в Украину со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Он подчеркнул, что этот шаг нужно было бы сделать в любом случае для интеграции с энергосистемой Европы.