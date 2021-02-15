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Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблок

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 13:22
Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблок Фото: Хмельницкая АЭС (facebook.com khnpp)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 15 февраля, Хмельницкая АЭС подключила к энергосети второй блок после завершения ремонта. Он продолжался 171 сутки из запланированных 198.

Об этом свидетельствуют данные на сайте АЭС.

По состоянию на 10:03 нагрузка второго блока составляла 101 МВт. Таким образом, в настоящее время в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины.

"Сокращение срока выполнения ремонтных работ удалось достичь благодаря слаженной и упорной работе персонала Хмельницкой АЭС и подрядных организаций", - говорится в сообщении.

Отметим, что на блоке №3 Ривненской АЭС продолжается 94-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС 44-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Ровенской АЭС - 25-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС - 24-е сутки среднего планового ремонта.

Напомним, 13 февраля Хмельницкая АЭС не смогла подключить к энергосистеме второй блок из-за срабатывания аварийной защиты реакторной установки. Она была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности.

Кроме того, ранее Энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции мощностью 1000 МВт подключен к сети. Это произошло после продления срока эксплуатации на следующие 10 лет и завершения ремонта.

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