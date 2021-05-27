Україна має всі можливості стати експортером електроенергії, - Галущенко

В України є всі можливості стати експортером електроенергії. Міністерство енергетики активно працює над стимулами для розвитку цих напрямків.
За його словами, щоб досягти такої мети, Україна має розвивати власні потужності.
"Це стосується не тільки добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, але й розвитку генерації на основі ВДЕ, високоманеврової генерації та систем накопичення енергії. Міністерство активно працює над стимулами для розвитку цих напрямків. Це відповідає і потребам України, і нашим міжнародним кліматичним зобов’язанням", - написав Галущекно.
Нагадаємо, 15 лютого, Хмельницька АЕС підключила до енергомережі другий блок після завершення ремонту.
Як писало РБК-Україна, Галущенко привітав рішення про заборону імпорту електроенергії в Україну з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Він наголосив, що цей крок потрібно було би зробити у будь-якому випадку для інтеграції з енергосистемою Європи.