RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна має всі можливості стати експортером електроенергії, - Галущенко

Автор: РБК-Україна

В України є всі можливості стати експортером електроенергії. Міністерство енергетики активно працює над стимулами для розвитку цих напрямків.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook.

За його словами, щоб досягти такої мети, Україна має розвивати власні потужності.

"Це стосується не тільки добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, але й розвитку генерації на основі ВДЕ, високоманеврової генерації та систем накопичення енергії. Міністерство активно працює над стимулами для розвитку цих напрямків. Це відповідає і потребам України, і нашим міжнародним кліматичним зобов’язанням", - написав Галущекно.

Нагадаємо, 15 лютого, Хмельницька АЕС підключила до енергомережі другий блок після завершення ремонту.

Як писало РБК-Україна, Галущенко привітав рішення про заборону імпорту електроенергії в Україну з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Він наголосив, що цей крок потрібно було би зробити у будь-якому випадку для інтеграції з енергосистемою Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Германа ГалущенкоЕлектроенергія