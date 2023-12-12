Україна має примарні шанси отримати фіндопомогу США до кінця року, - Макконнел

За словами Макконнелла, угода щодо законодавства про допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону не буде досягнута, якщо президент Джо Байден не буде повністю залучений до переговорів з республіканцями в Сенаті, спрямованих на включення положень про обмеження перетину мігрантами кордону США з Мексикою.

"Практично неможливо, - навіть якщо ми досягнемо угоди, - розробити її, провести через Сенат і Палату представників до Різдва. Угоди не буде, поки Джо Байден і республіканці не домовляться. Без цього угоди не буде", - сказав Макконнелл журналістам у Капітолії.

Очікується, що у четвер, 14 грудня, Палата представників і Сенат покинуть Вашингтон, щоб піти на різдвяні канікули наприкінці року. Обидві палати Конгресу зберуться знову протягом другого тижня січня 2024 року.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Україні загрожує втрата військової допомоги з боку США через затримку в ухваленні пакетів фінансової допомоги американським Конгресом.

6 грудня Сенат заблокував початок дебатів стосовно пакету допомоги Джо Байдена на 106 млрд доларів, з яких понад 61 млрд доларів передбачено на оборонні потреби України. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроекту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Президент США Джо Байден розкритикував таке рішення Сенату та звинуватив республіканців у політичних іграх.

Водночас, Білий дім готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси Республіканської партії для затвердження фіндопомоги Україні.

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