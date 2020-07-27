Украина имеет право требовать возвращения России в СЦКК, - представитель ОРДЛО

Украина имеет полное право требовать возвращения представителей России в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) после того, как боевики нарушили режим полного прекращения огня в первый же день.

Об этом заявил в Facebook журналист и представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательным и всеобъемлющим. Но чтоб так скоро... Думаю, его судьбу решило предложение нашего президента подписать его на уровне глав Нормандский четверки. Россия сделает все, чтоб не признать стороной конфликта и не брать на себя ответственность за войну на Донбассе...

Зато теперь у Украины есть полное право, понятное западным партнерам, требовать возвращения представителей России в СЦКК. Раз та сторона, которой (Владимир, - ред) Путин так упорно пытается придать субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них. Наверное, тот, кто им платит", - считает Гармаш.

СЦКК - группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон.

Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области. С апреля 2015 украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня

В конце сентября 2014 сообщалось, что в рабочую группу СЦКК, кроме украинского представительства, вошли 75 военнослужащих ВС РФ.

В декабре 2017 года все 75 российских офицеров, входивших в состав российской стороны СЦКК, выехали из Украины и вернулись в РФ, что было официально подтверждено ОБСЕ и Государственной пограничной службой Украины.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе; украинская сторона рассчитывает, что это станет первым шагом на пути к политическому урегулированию ситуации.

В то же время у президента России Владимира Путина заявили, что не могут гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе, и назвали причину.

Так, перемирие фактически не началось - сегодня штаб ООС заявил о двух нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.