Україна має план: в Раді описали дії у разі відмови Росії сплачувати репарації

В України є свій план на випадок відмови Росії сплачувати репарації за завдані збитки. У такому разі в нашій країні арештують і реалізують все російське майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю "Укрінформу".

"У нас же є майно Російської Федерації. Якщо буде ухвалено загальне рішення, рішення Міжнародного кримінального суду, то нам і не треба буде згоди. Майно просто буде арештовано, реалізовано і з нього будуть покриті всі збитки Україні", - заявив Стефанчук.

Він підкреслив, зараз українська влада проводить дуже велику роботу на міжнародному рівні.

"Зокрема, щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом, де дуже важливо довести злочини Російської Федерації, починаючи з військової агресії, завершуючи геноцидом українського народу", - сказав Стефанчук.

За його словами, Рада ухвалила всі необхідні законодавчі ініціативи щодо цього питання, а тепер очікуються дії від прокурора МКС Каріма Хана та відповідного рішення суду.

"Паралельно дуже важливо підрахувати всі збитки, які завдані Україні з боку РФ. Існують безліч методик визначення цих збитків. Вони вже переведені у факт фіксацій окремих речей. Наскільки мені відомо, кожна особа у застосунку "Дія" може повідомити про пошкоджену або знищену нерухомість внаслідок військової агресії Росії", - зазначив Стефанчук.

Він пояснив, після цього буде пораховано всю суму, яку має відшкодувати Росія за скоєне в Україні.

"Загальний, якщо можна так сказати, чек війни має бути пред’явлений Російській Федерації з вимогою сплати. Крім цього, ми ухвалили багато звернень до інших країн про задоволення інтересів України щодо виплати репарацій з майна, яке було арештовано у громадян РФ. Будемо і надалі вимагати, щоб із цього майна було покрито збитки, завдані Україні", - додав Стефанчук.

Варто зазначити, що збитки від війни Росії в Україні складуть не менше 1 трлн доларів, утім підрахунки й надалі ведуться.

Нагадаємо, як раніше заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, після завершення війни почнеться дуже швидке відновлення України, яке планують, зокрема, коштом репарацій, отриманих від Росії.

Водночас для України вже зарезервували 300 млрд доларів, які раніше належали російському Центробанку.

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