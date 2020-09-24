Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу. По его словам, наше государство делает все для сохранения диалога с Россией как субъектом минского процесса.

Об этом он сказал в ходе визита в Братиславу.

"Украина не идет на шантаж. Это видит и ЕС, и Россия, но мы находим баланс для проведения заседаний ТКГ и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса. Он хрупкий, не стабилен. Но мы делаем все, что это диалог был ", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что результат этих переговоров - сложный режим прекращения огня.

"Результат мы видим какой - сложный режим прекращения огня, но он есть", - сказал Зеленский.

Напомним, в интервью РБК-Украина посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал, что Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе. Но, на шаги, сделанные украинским лидером, Россия должна отвечать взаимностью.

Как писало РБК-Украина, президент Украины ведет ограниченную коммуникацию с российским лидером Владимиром Путиным, однако она имеет предметный характер.