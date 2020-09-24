Україна не йде на шантаж у переговорах по Донбасу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не йде на шантаж у переговорах по Донбасу. За його словами, наша держава робить усе для збереження діалогу з Росією як суб'єктом мінського процесу.

Про це він сказав у ході візиту до Братислави.

"Україна не йде на шантаж. Це бачить і ЄС, і Росія, але ми знаходимо баланс для проведення засідань ТКГ і для збалансованого діалогу с Росією, як суб’єкта мінського процесу. Він крихкий, не стабільний. Але ми робимо все, що це діалог був", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що результат цих переговорів - складний режим припинення вогню.

"Результат ми бачимо який - складний режим припинення вогню, але він є", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів, що Зеленський дійсно намагається домогтися миру на Донбасі. Але, на кроки, зроблені українським лідером, Росія повинна відповідати взаємністю.

Як писало РБК-Україна, президент України веде обмежену комунікацію з російським лідером Володимиром Путіним, однак вона має предметний характер.