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Коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров, - исследование

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 14:10
Коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров, - исследование
Иллюстративное фото (flickr)

При этом пока нет данных, что так можно заразиться коронавирусом

Новый тип коронавируса может распространяться на расстояние до 4 метров от зараженного человека. Об этом пишет издание The Express со ссылкой на исследование китайских ученых из Академии военно-медицинских наук (Пекин), которое опубликовано в официальном журнале CDC - Центра борьбы с болезнями и профилактики заболеваний США.

Издание пишет, что согласно этому исследованию, коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров, что вдвое больше общепринятых правил социального дистанцирования.

Сообщается, что китайские ученые исследовали образцы поверхности и воздуха из отделения интенсивной терапии и отделения COVID-19 в одной из больниц Уханя, где началась вспышка. По их данным, высокая концентрация коронавируса в течение нескольких часов содержалась в воздухе на расстоянии до 4 метров от заболевших.

При этом, по данным исследования, концентрация коронавируса в 4 метрах от источника "не всегда была заразной". Кроме того, ученые допускают, что большее число заболевших медиков на нижних этажах больницы объясняется тем, что вирус оседает под действием гравитации.

Отметим, во многих странах на сегодня действуют нормы социального дистанцирования в пределах 1,5-2 метра. То есть людям советуют придерживаться такой дистанции друг от друга, чтобы остановить пандемию коронавируса.

Напомним, главный сантитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что коронавирус в итоге станет сезонным заболеванием и будет циклически возвращаться. Кроме того, следующая вспышка ожидается в октябре.

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