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Україна хотіла б бачити Індію серед гарантів безпеки, - Зеленський

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П'ятниця 08 квітня 2022 02:06
Україна хотіла б бачити Індію серед гарантів безпеки, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Індії Нарендра Моді (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів про бажання бачити Індію серед країн-підписантів майбутнього Договору про гарантії безпеки нашої держави після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського індійському ЗМІ Republic Media Network.

Президент висловився про двосторонні відносини України та Індії, і зазначив, що Делі, маючи міцні зв'язки з нашою країною й одночасно з РФ, зараз намагається "балансувати".

"Я знаю, що непросто мати такий баланс між Україною і Росією для Індії. Я розумію, що це вибір лідера, який не хоче втратити якісь відносини, але при цьому відкрито засуджує агресію Росії та підтримує Україну", - сказав Зеленський.

Так, глава держави зазначив, що мудрість - це не тільки баланс між воюючими державами, то також і далекоглядність, і додав, що зараз весь світ засуджує РФ за військову агресію проти України та жорстокі дії окупаційних військ в нашій країні.

Також Зеленський подякував Делі за гуманітарну і дипломатичну допомогу, і висловив сподівання, що Індія стане одним з гарантів безпеки України.

"Я б дуже хотів, щоб він (прем'єр-міністр Нарендра Моді, - Ред.) думав про те, щоб з'явитися серед гарантів безпеки України. А тут вже не буде балансу, і тут не тільки мудрість - тут ще відкрита позиція, тому що це будуть гарантії безпеки для України", - наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що за даними західних ЗМІ, Росія та Індія закінчили роботу над альтернативою платформі SWIFT, до якої Москві закрили доступ через міжнародні санкції.

Нагадаємо також, наприкінці березня глава МЗС Британії в рамках "дипломатичного поштовху" відвідала Індію та обговорила агресію РФ проти України.

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Володимир Зеленський Індія Гарантії безпеки
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