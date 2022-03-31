Россия и Индия закончили работу над альтернативой платформе SWIFT, - ET

Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии завершили работу над альтернативной платформой транзакций для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции закрыли Москве доступ к используемой во всем мире банковской платформе SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Economic Times .

Новая платежная система, вероятно, будет установлена в штаб-квартирах как РБИ, так и ВЭБа, который известен в мире как Государственная корпорация развития.

"Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти приняли конкретный сетевой протокол", - заявил один из источников издания.

Система, рассматриваемая как альтернатива бельгийской SWIFT, вероятно, обеспечит беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов для сделок между рупией и рублем, расчеты по которым осуществляются через долговой счет в рупиях.

"Индия предложила ряд транзакционных платформ, сетевые протоколы которых были приняты российскими властями", - сообщил один из источников.

Новая система предположительно будет введена в действие в течение недели.