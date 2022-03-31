Глава МИД Британии в рамках "дипломатического толчка" посетила Индию. Обсудит агрессию РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Индию в рамках расширенной дипломатической кампании, где обсудит российское вторжение в Украину. Официальный Дели с момента начала войны так и не выступил с прямым осуждением действий страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз британского МИДа.

Трасс на встрече со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром заявила, что полномасштабное нападение РФ на Украину "подчеркивает важность более тесного сотрудничества демократий для сдерживания агрессоров, снижения уязвимости перед принуждением и укрепления глобальной безопасности".

Британский министр в преддверии ключевых встреч НАТО и G7 на следующей неделе во время визита в Индию обсудит развитие торговли, связанной с обороной, включая инновационные технологии безопасности, и "укрепление оборонных связей с крупнейшей в мире демократией".

"Более глубокие связи между Великобританией и Индией повысят безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также создадут рабочие места и возможности в обеих странах.

Это имеет еще большее значение в контексте неспровоцированного вторжения России в Украину и подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества свободных демократий в таких областях, как оборона, торговля и кибербезопасность.

Индия является экономическим и технологическим центром, крупнейшей демократией в мире и большим другом Великобритании, и я хочу построить еще более тесные отношения между нашими двумя странами", - приводит слова Трасс пресс-служба британского МИДа.

Лондон и Дели также договорятся о более тесном морском сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе. Британия присоединится к инициативе Индии по Индо-Тихоокеанскому региону и станет ведущим партнером по вопросам морской безопасности, координируя работу с ключевыми партнерами в Юго-Восточной Азии.