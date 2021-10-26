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Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом", но он не отвечает, - Макогон

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Киев, Вторник 26 октября 2021 22:57
Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом", но он не отвечает, - Макогон Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина готова хоть сегодня подписать с российским "Газпромом" новый контракт на транзит газа в Европу. Однако российская сторона не отвечает на предложения со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона для "ТСН".

По его словам, Украина упорно предлагает США и Германии уже сейчас продлить контракт с "Газпромом" и не ждать 2024 года, когда закончится действие действующих договоренностей.

"Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год. (Россия - ред.) скажем так, не отвечает", - рассказал Макогон.

Напомним, до этого президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит дополнительных объемов газа в Европу.

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Сергей Макогон Газпром Российская Федерация Нафтогаз Украины
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