Україна хоч зараз може підписати новий контракт з "Газпромом", але він не відповідає, - Макогон

Україна готова хоч сьогодні підписати з російським "Газпромом" новий контракт на транзит газу до Європи. Однак російська сторона не відповідає на пропозиції з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона для "ТСН".

За його словами, Україна наполегливо пропонує США та Німеччині вже зараз продовжити контракт з "Газпромом" і не чекати 2024 року, коли закінчиться дія чинних домовленостей.

"Можливість є. Хоч сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10-15 років з обсягами транзиту не менше 45 млрд кубометрів газу на рік. (Росія - ред.) скажімо так, не відповідає", - розповів Макогон.