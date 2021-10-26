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Україна хоч зараз може підписати новий контракт з "Газпромом", але він не відповідає, - Макогон

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 22:57
Україна хоч зараз може підписати новий контракт з "Газпромом", але він не відповідає, - Макогон Фото: Сергій Макогон, глава оператора ГТС України (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитро Левицький

Україна готова хоч сьогодні підписати з російським "Газпромом" новий контракт на транзит газу до Європи. Однак російська сторона не відповідає на пропозиції з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона для "ТСН".

За його словами, Україна наполегливо пропонує США та Німеччині вже зараз продовжити контракт з "Газпромом" і не чекати 2024 року, коли закінчиться дія чинних домовленостей.

"Можливість є. Хоч сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10-15 років з обсягами транзиту не менше 45 млрд кубометрів газу на рік. (Росія - ред.) скажімо так, не відповідає", - розповів Макогон.

Нагадаємо, до цього президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит додаткових обсягів газу в Європу.

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Сергій Макогон Газпром Російська Федерація Нафтогаз України
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