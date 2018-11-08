Украина и Хорватия усилят противодействие вмешательству РФ в выборы

Фото: Петр Порошенко и Андрей Пленкович (president.gov.ua)

Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Встреча состоялась в рамках визита Порошенко в Финляндию, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

Также была подчеркнута важность консолидации международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины и противодействия дальнейшей агрессии России, расширению ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива, в том числе путем ужесточения санкций.

Собеседники отметили важность повышения координации усилий для нейтрализации вмешательства РФ в избирательные процессы в Украине и Европейском союзе в 2019 году.

Порошенко и Пленкович выразили удовлетворение сохранением высокой динамики развития двустороннего политического диалога. Кроме того, было отмечено восстановление работы Совместной украинско-хорватской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и восстановление практическую деятельность Рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Во время встречи были также обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Европы.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. В ходе встречи стороны отметили высокую динамику двустороннего политического диалога. В частности, Порошенко отметил готовность Украины продолжать укрепление двустороннего сотрудничества в торговле. Была отмечена важность предстоящего визита Ниинистьо в Украину.