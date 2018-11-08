Україна і Хорватія посилять протидію втручанню РФ у вибори

Фото: Петро Порошенко і Андрій Пленкович (president.gov.ua)

Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Зустріч відбулася в рамках візиту Порошенка у Фінляндію, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського президента.

У ході зустрічі сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх відносин та взаємодії в міжнародних організаціях.

Також була підкреслена важливість консолідації міжнародних зусиль для відновлення територіальної цілісності України і протидії подальшої агресії Росії, розширенню її військової присутності в акваторії Азовського моря і Керченської протоки, у тому числі шляхом посилення санкцій.

Співрозмовники відзначили важливість підвищення координації зусиль для нейтралізації втручання РФ у виборчі процеси в Україні та Європейському союзі в 2019 році.

Порошенко і Пленкович висловили задоволення збереженням високої динаміки розвитку двостороннього політичного діалогу. Крім того, було відзначено відновлення роботи Спільної українсько-хорватської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва та відновлення практичну діяльність Робочої групи з вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Під час зустрічі були також обговорені перспективи розвитку співробітництва у сфері енергетики для зміцнення енергетичної безпеки Європи.

Нагадаємо, вчора президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. У ході зустрічі сторони відзначили високу динаміку двостороннього політичного діалогу. Зокрема, Порошенко відзначив готовність України продовжувати зміцнення двостороннього співробітництва в торгівлі. Була відзначена важливість майбутнього візиту Нііністьо в Україну.