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Финляндия поддерживает Украину в борьбе за восстановление суверенитета

Новости » Политика    07.11.2018 - 19:59
Фото: Петр Порошенко и Саули Ниинистьо (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петр Порошенко и Саули Ниинистьо (twitter.com/STsegolko)

Порошенко провел встречу с президентом Финляндии Ниинистьо

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

В ходе встречи стороны отметили высокую динамику двустороннего политического диалога. В частности, Порошенко отметил готовность Украины продолжать укрепление двустороннего сотрудничества в торговле. Была отмечена важность предстоящего визита Ниинистьо в Украину.

Также президент Финляндии заявил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ.

Кроме того, Порошенко поблагодарил за ощутимую помощь Финляндии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября 2018 года. В ходе визита в Финляндию Порошенко примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.

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