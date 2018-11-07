Финляндия поддерживает Украину в борьбе за восстановление суверенитета

Фото: Петр Порошенко и Саули Ниинистьо (twitter.com/STsegolko)

Порошенко провел встречу с президентом Финляндии Ниинистьо

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

В ходе встречи стороны отметили высокую динамику двустороннего политического диалога. В частности, Порошенко отметил готовность Украины продолжать укрепление двустороннего сотрудничества в торговле. Была отмечена важность предстоящего визита Ниинистьо в Украину.

Также президент Финляндии заявил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ.

Кроме того, Порошенко поблагодарил за ощутимую помощь Финляндии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября 2018 года. В ходе визита в Финляндию Порошенко примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.