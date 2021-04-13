Украина не хочет войны и не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба

Украина не является инициатором обострения на Донбассе , не хочет войны и не планирует наступательные действия. Киев остается приверженцем решения конфликта дипломатическим путем.

Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев намерен решить ситуацию в Донбассе дипломатическим путем. Но в то же время не будет терять бдительности, если начнется виток насилия. Он также подчеркнул необходимость более интенсивного сотрудничества Украины и НАТО на фоне обострения на Донбассе.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что стягиванием войск и обострением на Донбассе российская сторона на этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. А в случае новой агрессии ее цена для России будет высокой.

Он также отметил, что Россия накапливает свои войска по трем направлениям.

"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе", - заявил министр.