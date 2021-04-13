Україна не хоче війни і не планує наступ на Донбасі, - Кулеба

Україна не є ініціатором загострення на Донбасі , не хоче війни і не планує наступальні дії. Київ залишається прихильником вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

Про це на брифінгу у штаб-квартирі НАТО заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Київ має намір вирішити ситуацію в Донбасі дипломатичним шляхом. Але в той же час не буде втрачати пильності, якщо почнеться виток насильства. Він також наголосив на необхідності більш інтенсивної співпраці України і НАТО на тлі загострення на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що стягуванням військ і загостренням на Донбасі російська сторона на цей раз не зможе несподівано нанести удар по Україні. А в разі нової агресії її ціна для Росії буде високою.

Він також зазначив, що Росія накопичує свої війська за трьома напрямами.

"Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною, на окупованих територіях і в морі. Вона накопичує військ на трьох напрямках - у Криму, на півночі і на Донбасі", - заявив міністр.