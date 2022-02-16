Украина хочет увидеть на Мадридском саммите НАТО перспективу членства, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина хочет увидеть на Мадридском саммите НАТО перспективу вступления в Альянс. По ее словам, это будут как раз те юридические "гарантии", которые требует Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Стефанишиной на спецмарафоне ко Дню единства.

"Готовясь к Мадридскому саммиту НАТО Украина поставила очень простое условие странам блока. Мы понимаем, что членом Альянса в этот день мы не станем, но утверждая стратегию на 10 лет, которую видит для себя НАТО, мы хотим там видеть перспективу членства", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что утвержденные НАТО перспективы и будут теми юридическими "гарантиями безопасности", которые требует Россия. Стефанишина добавила, что Украина в вопросе вступления в Альянс не пойдет ни на какие уступки.