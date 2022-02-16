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Украина хочет увидеть на Мадридском саммите НАТО перспективу членства, - Стефанишина

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Киев, Среда 16 февраля 2022 20:54
Украина хочет увидеть на Мадридском саммите НАТО перспективу членства, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина хочет увидеть на Мадридском саммите НАТО перспективу вступления в Альянс. По ее словам, это будут как раз те юридические "гарантии", которые требует Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Стефанишиной на спецмарафоне ко Дню единства.

"Готовясь к Мадридскому саммиту НАТО Украина поставила очень простое условие странам блока. Мы понимаем, что членом Альянса в этот день мы не станем, но утверждая стратегию на 10 лет, которую видит для себя НАТО, мы хотим там видеть перспективу членства", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что утвержденные НАТО перспективы и будут теми юридическими "гарантиями безопасности", которые требует Россия. Стефанишина добавила, что Украина в вопросе вступления в Альянс не пойдет ни на какие уступки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, и этот вопрос нужно решить сейчас и мирными средствами.

Отметим, накануне Путин назвал "очень опасным" расширение НАТО на восток за счет республик бывшего СССР, включая Украину.

Мадридский саммит НАТО пройдет 29-30 июня 2022 года в столице Испании. Его участники планируют обсудить реализацию программы "НАТО 2030", цель которой - сдерживание угроз в будущем, включая растущую агрессивность России.

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НАТО Украина Ольга Стефанишина
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