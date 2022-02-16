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Україна хоче побачити на Мадридському саміті НАТО перспективу членства, - Стефанішина

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Київ, Середа 16 лютого 2022 20:54
Україна хоче побачити на Мадридському саміті НАТО перспективу членства, - Стефанішина Фото: віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна хоче побачити на Мадридському саміті НАТО перспективу вступу до Альянсу. За її словами, це будуть якраз ті юридичні "гарантії", які вимагає Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Стефанішиної на спецмарафоні до Дня єдності.

"Готуючись до Мадридського саміту НАТО Україна поставила дуже просту умову країнам блоку. Ми розуміємо, що членом Альянсу в цей день ми не станемо, але стверджуючи стратегію на 10 років, яку бачить для себе НАТО, ми хочемо там бачити перспективу членства", - сказала Стефанішина.

Вона підкреслила, що затверджені НАТО перспективи і будуть тими юридичними "гарантіями безпеки", які вимагає Росія. Стефанішина додала, що Україна в питанні вступу до Альянсу не піде ні на які поступки.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що відстрочка вступу України в НАТО нічого не змінює, і це питання потрібно вирішити зараз і мирними засобами.

Зазначимо, напередодні Путін назвав "дуже небезпечним" розширення НАТО на схід коштом республік колишнього СРСР, включаючи Україну.

Мадридський саміт НАТО пройде 29-30 червня 2022 року в столиці Іспанії. Його учасники планують обговорити реалізацію програми "НАТО 2030", мета якої - стримування загроз у майбутньому, включаючи зростаючу агресивність Росії.

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НАТО Україна Ольга Стефанішина
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