UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина хочет привлечь к демилитаризации Запорожской АЭС миссию ЕС и ООН

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина предлагает отправить на Запорожскую АЭС миссию ЕС и ООН. Это могло бы помочь в демилитаризации станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по результатам поездки в Германию.

"Важно продолжать и совместную работу над демилитаризацией ЗАЭС. Предложил совместно работать над возможной миссией ЕС и ООН на станцию, которая должна помочь в этом вопросе", - рассказал он.

По его словам, Россия развязала энергетическую войну против Европы, поэтому в ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из России.

"Решение об эмбарго на российский уголь и нефть уже есть, но нужно также эмбарго на газ. Украина готова увеличивать поставки своей электроэнергии, что будет способствовать энергетической безопасности Европы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что 1 сентября состоялся визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС