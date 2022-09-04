Україна хоче залучити до демілітаризації Запорізької АЕС місію ЄС та ООН

Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС та ООН. Це могло б допомогти в демілітаризації станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами подорожі до Німеччини.
"Важливо продовжувати й спільну роботу над демілітаризацією ЗАЕС. Запропонував спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на станцію, яка має допомогти в цьому питанні", - розповів він.
За його словами, Росія розв’язала енергетичну війну проти Європи, тому у відповідь ЄС має якнайшвидше повністю відмовитися від енергоресурсів з Росії.
"Рішення про ембарго на російське вугілля та нафту вже є, але потрібно також ембарго на газ. Україна готова збільшувати постачання своєї електроенергії, що сприятиме енергетичній безпеці Європи", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, що 1 вересня відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.
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