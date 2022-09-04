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Украина хочет привлечь к демилитаризации Запорожской АЭС миссию ЕС и ООН

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Запорожье, Воскресенье 04 сентября 2022 19:05
Украина хочет привлечь к демилитаризации Запорожской АЭС миссию ЕС и ООН Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина предлагает отправить на Запорожскую АЭС миссию ЕС и ООН. Это могло бы помочь в демилитаризации станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по результатам поездки в Германию.

"Важно продолжать и совместную работу над демилитаризацией ЗАЭС. Предложил совместно работать над возможной миссией ЕС и ООН на станцию, которая должна помочь в этом вопросе", - рассказал он.

По его словам, Россия развязала энергетическую войну против Европы, поэтому в ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из России.

"Решение об эмбарго на российский уголь и нефть уже есть, но нужно также эмбарго на газ. Украина готова увеличивать поставки своей электроэнергии, что будет способствовать энергетической безопасности Европы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что 1 сентября состоялся визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

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Запорожская АЭС
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