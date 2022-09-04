ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна хоче залучити до демілітаризації Запорізької АЕС місію ЄС та ООН

Новость на русском →
Запоріжжя, Неділя 04 вересня 2022 19:05
Україна хоче залучити до демілітаризації Запорізької АЕС місію ЄС та ООН Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС та ООН. Це могло б допомогти в демілітаризації станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами подорожі до Німеччини.

"Важливо продовжувати й спільну роботу над демілітаризацією ЗАЕС. Запропонував спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на станцію, яка має допомогти в цьому питанні", - розповів він.

За його словами, Росія розв’язала енергетичну війну проти Європи, тому у відповідь ЄС має якнайшвидше повністю відмовитися від енергоресурсів з Росії.

"Рішення про ембарго на російське вугілля та нафту вже є, але потрібно також ембарго на газ. Україна готова збільшувати постачання своєї електроенергії, що сприятиме енергетичній безпеці Європи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що 1 вересня відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"