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Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році, - Зеленський

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Вівторок 21 грудня 2021 17:57
Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна може взяти участь на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді вже в наступному році. Планує порушити питання вступу в Альянс.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, під час саміту Україна вимагатиме конкретної дати, коли вона зможе стати рівноправним членом НАТО.

"Ми обговорюємо участь України на саміті НАТО у Мадриді у 2022 році. Для нас важливо, щоб ми були там присутніми в тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 ми мали конкретику з датою: коли чи протягом якого терміну нас бачать рівноправним членом Альянс", - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський НАТО
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