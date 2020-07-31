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Украина хочет совместно с Ираном расследовать катастрофу МАУ

Киев, Пятница 31 июля 2020 16:41
Украина хочет совместно с Ираном расследовать катастрофу МАУ
Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина направила в Тегеран уже 4 соответствующие запросы

Украина стремится совместно с Ираном расследовать катастрофу рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". За время следствия Киев направил в Тегеран 4 запросы о международной правовой помощи.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По словам Мамедова, в рамках первого этапа переговоров с иранской стороной обсудили предложения Украины по участию в расследовании катастрофы.

Так, речь шла о создании совместной следственной группы в формате Украина-Иран для проведения совместных следственных действий на территории Ирана, а также экспертиз и допросов подозреваемых.

Напомним, катастрофа украинского самолета произошла 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. Рейс PS752 авиакомпании МАУ сбили две иранские ракеты. Расследование катастрофы продолжается до сих пор, а Тегеран утверждает, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.

Украина обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном договоренностей, достигнутых в рамках первого раунда переговоров по катастрофе МАУ.

Кроме того, в МИД называли 3 сценария в случае отказа Ирана от сотрудничества с Украиной в расследовании катастрофы самолета МАУ.

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