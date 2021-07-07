Украина хочет получить четкий перечень реформ для вступления в НАТО, - Зеленский

"Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.

"Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом", - заявил президент.

Он обратил внимание, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.

"Я знаю, что обсуждается идея проведения в 2023 году саммита НАТО в Вильнюсе, будем только приветствовать, если Литва выступит хозяином мероприятия и в рамках этого мероприятия что-то новенькое продемонстрируют страны НАТО в отношении Украины", - добавил Зеленский.