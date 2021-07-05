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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: вопрос времени и цены, которую мы заплатим

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 11:10
Кулеба о вступлении Украины в НАТО: вопрос времени и цены, которую мы заплатим Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вступление Украины в НАТО - это вопрос времени и цены, которую страна должна заплатить за этот шаг. Пока Украина не является членом Альянса, то она должна окружить себя альянсами с дружественными государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на форуме "Украина 30".

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", - сказал Кулеба.

По его словам, пока Украина не является членом НАТО, страна не имеет гарантий безопасности от других государств. "Ряд важных стран мира по политическим причинам не продает нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", - уточнил он.

"На этом фоне мы развили военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией. Никто не верил в это, но нам удалось присоединить Украину к Программе расширенных возможностей НАТО", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.

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