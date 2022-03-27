Украина хочет, чтобы Польша была в числе гарантов мира, - Глава Бюро нацбезопасности Польши

Глава Бюро национальной безопасности Польши, Павел Солох, в эфире телеканала Polsat, заявил, что Польша может быть одним из гарантов безопасности в будещем мирном договоре. Так же он добавил, что сейчас этого ждут все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat .

В эфире телеканала Polsat, Павел Солох, заявил, что в предстоящем подписании мирного договора между Украиной и Россией, Польша может стать гарантом безопасности.

"Это один из вариантов, который появляется на случай такой ситуации, что дойдет до каких-то мирных договоренностей. Мы все этого ждем и все на это рассчитываем. И здесь украинская сторона выражает заинтересованность тем, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания такого договора", - заявил глава Бюро национальной беопасности.

Так же Солох добавил, что фактической формулы участия Польши в подписании пока еще не существует.