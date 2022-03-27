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Україна хоче, щоб Польща була в числі гарантів миру, - Глава Бюро нацбезпеки Польщі

Фото: Павло Солох (rbc.ua)
Автор: Артем Горовенко

Глава Бюро національної безпеки Польщі, Павло Солох, в ефірі телеканалу Polsat, заявив, що Польща може бути одним з гарантів безпеки в майбутньому мирному договорі. Так само він додав, що зараз цього чекають всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.

В ефірі телеканалу Polsat, Павло Солох, заявив, що в майбутньому підписанні мирного договору між Україною і Росією, Польща може стати гарантом безпеки.

"Це один з варіантів, який з'являється на випадок такої ситуації, що дійде до якихось мирних домовленостей. Ми всі цього чекаємо і все на це розраховуємо. І тут українська сторона висловлює зацікавленість тим, щоб поляки були в числі країн, що гарантують безпеку України в разі підписання такого договору", - заявив глава Бюро національної безпеки.

Так само Солох додав, що фактичної формули участі Польщі в підписанні поки ще не існує.

Нагадаємо, що Україна відкрила в Польщі ще три консульські пункти.

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