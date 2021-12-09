Украина хочет подключить Германию и Францию к контролю за ситуацией на Донбассе, РФ против

Украинская делегация предложила в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), включив в него Германию и Францию. Россия назвала эту инициативу "абсурдом".

Об этом заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По его словам, украинская делегация в ТКГ внесла проект заявления, которое содержит "откровенно абсурдные предложения". Грызлов отметил, что Украина предложила реформировать СЦКК включив туда Германию и Францию.

Глава российской делегации заявил, что украинскую инициативу отклонили и на этом сегодняшние переговоры в ТКГ были прекращены.