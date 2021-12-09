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Новое перемирие на Донбассе. Украина предлагает провести внеочередное заседание ТКГ

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 11:16
Новое перемирие на Донбассе. Украина предлагает провести внеочередное заседание ТКГ Фото: Украина предлагает обсудить вопрос перемирия на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Украина предлагает провести сегодня внеочередное заседание ТКГ. Украинская сторона хочет обсудит вопрос нового перемирия на Донбассе.

Об этом заявил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в комментарии РБК-Украина.

Украинская сторона направила письмо координатору ОБСЕ.

"Сегодня мною направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - заявил Костин.

По его словам, Украина также предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Отметим, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. Однако, боевики ее нарушают.

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