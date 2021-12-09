Новое перемирие на Донбассе. Украина предлагает провести внеочередное заседание ТКГ
Украина предлагает провести сегодня внеочередное заседание ТКГ. Украинская сторона хочет обсудит вопрос нового перемирия на Донбассе.
Об этом заявил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в комментарии РБК-Украина.
Украинская сторона направила письмо координатору ОБСЕ.
"Сегодня мною направлено письмо на имя координатору ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом Заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанный с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов", - заявил Костин.
По его словам, Украина также предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ.
Напомним, за прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Отметим, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. Однако, боевики ее нарушают.