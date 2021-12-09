Україна хоче підключити Німеччину і Францію до контролю за ситуацією на Донбасі, РФ проти

Українська делегація запропонувала в Тристоронній контактній групі (ТКГ) розширити склад Спільного центру контролю і координації (СЦКК), включивши в нього Німеччину і Францію. Росія назвала цю ініціативу "абсурдом".

Про це заявив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За його словами, українська делегація в ТКГ внесла проєкт заяви, яка містить "відверто абсурдні пропозиції". Гризлов зазначив, що Україна запропонувала реформувати СЦКК включивши туди Німеччину і Францію.

Глава російської делегації заявив, що українську ініціативу відхилили і на цьому сьогоднішні переговори в ТКГ були припинені.