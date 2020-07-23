Украина хочет обновить соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в октябре

Украина надеется, что главной темой октябрьского саммита с Евросоюзом станет обновление соглашения об ассоциации. Правительство также намерено гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Об этом в ходе визита в Брюссель заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, соглашение об ассоциации Украины с ЕС должно стать более гибким.

"Мы хотим, чтобы эта идея (обновление соглашения об ассоциации ЕС, - ред.) была главной темой на саммите Украина-ЕС", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко в интервью РБК-Украина заявил, что официальные переговоры о пересмотре соглашения об ассоциации с Европейским союзом начнутся в январе 2021 года.

До этого сообщалось, что на саммит готовится ряд взаимовыгодных инициатив; в частности, украинская сторона готовит предложения по интеграции в единый цифровой рынок, вступлению в сеть регуляторов электрической энергии, а также по подписанию Соглашения об общем авиационном пространстве и началу миссии в рамках так называемого "промышленного безвиза".