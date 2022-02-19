UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - кто-то из нас врет, - Зеленский

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на фоне обострения ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время Мюнхенской конференции.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет наступать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но не гипотеза", - сказал он.

Напомним, президент Украины также обратился к Европе. Он заявил о боевых действиях в стране и о том, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.

Добавим, обострение на Донбассе длится третий день. Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину