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Україна хоче миру, а Росія не хоче нападати - хтось із нас бреше, - Зеленський

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що Україна хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час Мюнхенської конференції.

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче наступати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але не гіпотеза", - сказав він.

Нагадаємо, президент України також звернувся до Європи. Він заявив про бойові дії в країні і, що гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста.

Додамо, загострення на Донбасі триває третій день. Детальніше про те, що відбувається на сході України сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України