Украина хочет мира. Основные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Свою речь он посвятил ситуации в Украине.
Подробнее о заявлениях Зеленского в Мюнхене - в материале РБК-Украина ниже.
"Украина хочет мира, Россия говорит, что не хочет воевать. Кто-то из нас врет...Как так случилось, что в 21 веке в Европе до сих пор идет война и гибнут люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война", - начал свою речь Зеленский.
Зеленский также назвал военную помощь партнеров вкладом в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом.
Зеленский также напомнил, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. "Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения ежедневно", - подчеркнул он.
Завтра в Украине День Героев Небесной сотни, напомнил президент и спросил: "неужели через 8 лет Украина должна постоянно призывать к европейской перспективе?".
Крым и Донбасс непременно вернутся, но только мирным путем.
Последние дни особенно показательны - сотни обстрелов. Украина требует немедленно разблокировать переговорный процесс в ТКГ. Мы готовы искать ключ к окончанию войты у всех формата. "Мне не важно в какой точнке мира договариваться о мире в Украине", - добавил Зеленский.
"Я как президент впервые и Украина в последний раз инициирую проведение консультации государств-гарантов Будапештского меморандума", - подчеркнул президент, добавив, что если он не произойдет или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан недействительным вместе с пунктами, подписанными в 1994 году.