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Украина хочет мира. МИД опроверг заявления РФ о наступлении на Донбассе

Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз повторил, что Украина не готовит наступление на Донбассе. Все заявления российской стороны об этом являются ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Хочу опровергнуть очередную ложь РФ о якобы какой-то подготовке Украины к наступлению. Украина не планирует наступательные операции на Донбассе. Не стягивает войска. Не планирует никаких провокаций. Украина хочет мира", - заявил Кулеба.

Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что у него сложилось впечатление, будто Украина готовит военную операцию на Донбассе.

А в январе 2022 замглавы МИД России Сергей Рябков предостерег Украину и ее западных партнеров от военного решения ситуации на Донбассе, поскольку "это путь в никуда".

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МИД УкраиныДонбассДмитрий Кулеба