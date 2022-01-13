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"Это путь в никуда": МИД России предостерег Украину от военного решения по Донбассу

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Москва, Четверг 13 января 2022 14:06
"Это путь в никуда": МИД России предостерег Украину от военного решения по Донбассу Фото: замглавы МИД России Сергей Рябков (twitter com mid_rf)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация предостерегает Украину и ее западных партнеров от военного решения ситуации на Донбассе. В Москве отмечают, что "это путь в никуда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы МИД России Сергея Рябкова для RTVi.

"Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда… Сценарии могут быть совершенно разными", - отметил Рябков.

Напомним, ранее Рябков заявил, что специалисты предлагают президенту России Владимиру Путину военные варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, а также призвал Киев вернуться к выполнению минских соглашений.

До этого у Путина ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к новым договоренностям по Донбассу.

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