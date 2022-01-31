Україна хоче миру. МЗС спростувало заяви РФ про наступ на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в черговий раз повторив, що Україна не готує наступ на Донбасі. Всі заяви російської сторони про це є брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Хочу спростувати чергову брехню РФ про нібито якусь підготовку України до наступу. Україна не планує наступальні операції на Донбасі. Не стягує війська. Не планує жодних провокацій. Україна хоче миру", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в грудні 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього склалося враження, ніби Україна готує військову операцію на Донбасі.

А в січні 2022 заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков застеріг Україну та її західних партнерів від військового вирішення ситуації на Донбасі, оскільки "це шлях в нікуди".