Украина хочет конфисковать у РФ и ее олигархов 500 млрд долларов, - Шмыгаль

"Наши партнеры готовы нам помочь, чтобы мы действительно имели этот большой ресурс. На сегодня арестовано около 300 млрд долларов активов Российской Федерации. Это их резервы, это средства их государства, которые арестованы в США, Канаде и в других странах. А если брать средства их олигархов, то это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины", - заявил Шмыгаль.

Канада может стать первой страной, которая ввела национальное законодательство, что предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных активов российских олигархов.

"Сейчас мы ведем об этом переговоры с премьер-министром Канады, с Министерством финансов и правительством", - добавил премьер.

Как отметил Шмыгаль, США также готовы сделать соответствующий шаг. Конгресс уже осмотрел соответствующий законопроект. Теперь с ним должен ознакомиться Сенат, после чего его направят на подпись к главе Штатов Джо Байдену.

"И большинство стран будут идти тоже по этому пути. Оккупант должен платить за свою агрессию и в будущем потенциальный агрессор должен понимать, что он будет платить той стране, которая страдает из-за него. Это новые правила международного поведения в этих условиях, которые создает Россия как агрессор сегодня на территории Украины", - заявил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что все понимают, что эти арестованные активы необходимы Украине для восстановления именно сегодня, а не через годы.