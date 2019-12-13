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Україна та Грузія створять стратегічну Раду

Новини » Політика     13.12.2019 - 15:23
Україна та Грузія створять стратегічну Раду
Фото: Володимир Зеленський та Георгій Гахарія (gov.ge)

Діяльність стратегічної Ради охоплюватиме 4 напрямки

Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Гахарія підписав договір про створення стратегічної Ради найвищого рівня. Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу грузинського уряду.

Так, договір про створення стратегічної Ради було підписано у Києві сьогодні, 13 грудня, в рамках офіційного візиту грузинського прем'єра в Україну. Передбачається, що діяльність Ради буде охоплювати 4 основних напрямки.

"Діяльність стратегічного Ради буде охоплювати чотири основних напрямки - політичний, торгово-економічний, військовий і культурно-гуманітарний. Групами, створеними за кожним напрямом, керуватимуть відповідні міністри, що забезпечить ведення всеосяжного двостороннього діалогу", - розповіли в уряді Грузії.

Зеленський та Гахарія відзначили, що підписання подібних угод ще раз підкреслює готовність України та Грузії піднятися на більш високий рівень відносин.

Нагадаємо, напередодні Гахарія зустрівся зі спікером Верховної ради Дмитром Разумковим. Сторони обговорили питання подальшої активізації співпраці між країнами. Також Разумков підтримав пропозицію Гахарія щодо зміцнення контактів та обміну досвідом у питаннях проведення реформ.

Як писало РБК-Україна, наприкінці листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі відклала офіційний візит до України. Візит президента Грузії до Києва було відкладено на наступний рік на прохання української сторони.

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