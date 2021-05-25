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Украина и Грузия подписали план сотрудничества между министерствами обороны

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Грузию сегодня, 25 мая, встретился с главой грузинского оборонного ведомства Джуаншером Бурчуладзе. Министры подписали план сотрудничества между министерствами.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

"Нас с Грузией объединяют общие угрозы и цели развития. Наши народы разделяют стремление к европейской и евроатлантической интеграции. Грузия, как и Украина, стремится получить План действий по членству в НАТО. Мы полны решимости углубить сотрудничество для более эффективного противодействия региональным и глобальным угрозам", - заявил Таран.

Как рассказали в Минобороны, главы министерств во время встречи определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества в кибербезопасности, военно-технической сфере, совместном участии в международных военных учениях и внедрении стандартов НАТО.

Стороны также обменялись опытом по противодействию эскалации агрессии Российской Федерации.

Напомним, в середине мая Украина, Грузия и Молдова заявили о создании "ассоциированного трио" для вступления в Евросоюз. Инициатива позволит трем странам более эффективно сотрудничать на пути к евроинтеграции.

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