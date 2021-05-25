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Україна та Грузія підписали план співробітництва між міністерствами оборони

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Андрій Таран в рамках робочого візиту до Грузії сьогодні, 25 травня, зустрівся з главою грузинського оборонного відомства Джуаншером Бурчуладзе. Міністри підписали план співробітництва між міністерствами.

Про це йдеться на сайті Міноборони України.

"Нас з Грузією єднають спільні загрози та цілі розвитку. Наші народи поділяють прагнення європейської та євроатлантичної інтеграції. Грузія, як і Україна, прагне отримати План дій щодо членства в НАТО. Ми сповнені рішучості поглибити співпрацю для ефективнішої протидії регіональним та глобальним загрозам", - заявив Таран.

Як розповіли в Міноборони, глави міністерств під час зустрічі визначили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва у кібербезпеці, військово-технічній сфері, спільній участі у міжнародних військових навчаннях та впровадженні стандартів НАТО.

Сторони також обмінялися досвідом щодо протидії ескалації агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, в середині травня Україна, Грузія та Молдова заявили про створення "асоційованого тріо" для вступу в Євросоюз. Ініціатива дозволить трьом країнам більш ефективно співпрацювати на шляху до євроінтеграції.

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